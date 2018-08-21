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Министр культуры России приветствовал фестиваль Koktebel Jazz Party

© Sputnik . Александр Гальперин
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XVI сезон джаза Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом крымском артистическом поселке Коктебель 24-26 августа.

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. Министр культуры РФ Владимир Мединский пожелал успехов и ярких впечатлений организаторам, участникам и гостям стартующего 24 августа международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party. В направленном им приветствии он подчеркнул, что за годы существования "проект занял достойное место в списке российских культурных мероприятий, зарекомендовав себя крупнейшей джазовой площадкой".

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Министр особо отметил, что с 2014 года фестиваль проводится при поддержке возглавляемого им ведомства, а средства, полученные от продажи билетов, направляются на реализацию гуманитарных инициатив и социальные нужды Крыма.

"В программах форума неизменно фигурируют имена прославленных зарубежных исполнителей, делая это событие знаковым для развития международного сотрудничества и укрепления межкультурного диалога, – сказал Мединский. – А не требующий перевода язык музыки по традиции выполняет важную миссию – объединяет людей. Сегодня можно с уверенностью сказать, что джаз в Крыму состоялся".

В свою очередь, глава Ростуризма Олег Сафонов напомнил, что Koktebel Jazz Party не только ежегодно привлекает большое количество гостей, "но и служит продвижению Крыма внутри страны и за рубежом как благоприятного направления событийного туризма". "Эта функция фестиваля очень важна для успешного развития полуострова", – подчеркнул Сафонов в своем приветствии организаторам и участникам KJP-2018.

XVI сезон джаза Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом крымском артистическом поселке Коктебель 24-26 августа. Он проводится при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня", телеканалов "Россия 1", "Россия-Культура" и "Россия 24", радио "Маяк", радио "Культура", "Радио России", радиостанции "Вести FM". Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Специальным партнером выступает компания "Смоленские Бриллианты". Организатор фестиваля – медиагруппа "Красный Квадрат".

С подробной информацией о фестивале Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте koktebel-jazz.ru. Официальный хэштег фестиваля — #KJP2018.



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