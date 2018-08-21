Политолог: Трамп ничего не сможет сделать с санкциями против России

Большая часть санкций против физических и юридических лиц России были введены конгрессом США, а не президентом. Заявления Трампа об отмене санкций носят популистский характер и направлены на укрепление позиций республиканской партии в преддверии выборов в Конгресс.

СУХУМ, 21 авг — Sputnik Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев рассказал, что у президента США Дональда Трампа нет возможности снять антироссийские санкции. Последние заявления Трампа о возможности отменить ограничения в отношении России связаны с предстоящими выборами в конгресс и рассчитаны на внутреннюю аудиторию, передает РИА Новсти.

Ранее Трамп заявил, что при условии совместной работы по вопросам Сирии и Украины, готов снять санкции против Москвы.

© REUTERS / Carlos Barria Президент США назвал условие отмены санкций против России

"Это заявление содержит взаимопротиворечащие требования: или "сделайте хорошо" США, то есть по Украине, или давайте совместно работать, это уже по Сирии. Заявление, особенно в части об Украине, носит внутриполитический характер. Оно демонстрирует жесткость администрации Трампа по отношению к России и то, что Трамп – сильный международный игрок, диктующий условия миру. Это важно для республиканцев на предстоящих выборах в конгресс. А слова о совместной работе рассчитаны на внешнюю политику, на Москву", — сказал Суздальцев.

Суздальцев уверен, что несмотря на столь громкие заявления Трампа, решение о снятии санкции в нынешних геополитических условиях принято быть не может.

"В нынешней политической системе США, где главную роль играет конгресс, Трамп ничего сделать не может. Поэтому его слова об отмене санкций не имеют смысла. У него нет возможностей отменить санкции — их отменить может только конгресс. Трамп, возможно, и правда, желает работать с Россией по Сирии, но заявления по Украине имеют чисто внутриполитический характер", —утверждает эксперт.

США 8 августа объявили о введении новых антироссийских санкций из-за якобы использования Россией химоружия в британском Солсбери. Первая волна санкций, которая начнется 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в России электронных устройств и комплектующих двойного назначения, вторая волна может начаться через 90 дней и повлечет за собой снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. В госдепе отметили, что Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.