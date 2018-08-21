Истребитель потерпел крушение из-за столкновения с птицей в Швеции

В результате крушения шведского истребителя пилот смог покинуть кабину, а самолет упал в лесной зоне.

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. Шведский истребитель Jas 39 Gripen потерпел крушение после столкновения с птицей во вторник утром на юге Швеции, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВС Швеции.

"Во вторник утром, приблизительно, в 09:45 Jas 39 Gripen столкнулся с птицей близ летной флотилии F17 в провинции Блекинге", — говорится в сообщении для прессы.

Как сообщает шведское информационное агентство ТТ, производитель истребителя шведская компания Saab пока не давала никаких комментариев. По данным шведского транспортного управления, ежегодно в стране происходит около 400 инцидентов, когда самолеты сталкиваются с птицами.

"Близкий контакт с птицами происходит довольно часто, имеется ввиду то, что самолет сталкивается с птицей или птица обнаруживается на посадочной полосе, но, чтобы самолет так сильно пострадал – это необычно", — сказала ТТ руководитель аналитического отдела транспортного управления Шарлотт Бильгрен.

Причины инцидента расследуются.