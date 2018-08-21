19:46 21 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.18
  • EUR77.35
Поиск
ВВС. Архивное фото.

Истребитель потерпел крушение из-за столкновения с птицей в Швеции

© Фото : Turkish Air Force
Новости
Получить короткую ссылку
14 0 0

В результате крушения шведского истребителя пилот смог покинуть кабину, а самолет упал в лесной зоне.

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. Шведский истребитель Jas 39 Gripen потерпел крушение после столкновения с птицей во вторник утром на юге Швеции, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВС Швеции.

"Во вторник утром, приблизительно, в 09:45 Jas 39 Gripen столкнулся с птицей близ летной флотилии F17 в провинции Блекинге", — говорится в сообщении для прессы.

Как сообщает шведское информационное агентство ТТ, производитель истребителя шведская компания Saab пока не давала никаких комментариев. По данным шведского транспортного управления, ежегодно в стране происходит около 400 инцидентов, когда самолеты сталкиваются с птицами.

"Близкий контакт с птицами происходит довольно часто, имеется ввиду то, что самолет сталкивается с птицей или птица обнаруживается на посадочной полосе, но, чтобы самолет так сильно пострадал – это необычно", — сказала ТТ руководитель аналитического отдела транспортного управления Шарлотт Бильгрен.

Причины инцидента расследуются.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Каким я увидел город Байконур: краткий путеводитель по космосу на земле
    На старт!

    Новый стартовый комплекс по запуску ракет "Союз-5" появится на Байконуре. Первый пуск может быть совершен уже через четыре года.

  • Женщина укрывается от жары под зонтиком. Архивное фото
    Быть в тренде

    Колумнист Sputnik Кыргызстан собрала десять лайфхаков, как оставаться на плаву при достижении взрослого возраста.

  • Открытие магазина ТРИО на Корженевского Минск
    Битва за халяву

    Пенсионеры и дети чуть ли не подрались за бесплатное мороженое, которое разбрасывали на открытии нового продуктового магазина в Минске.

  • Певец Дима Билан, архивное фото
    Невозможное возможно?

    Решен вопрос с концертом Димы Билана в Даугавпилсе – певец должен был определиться с датой выступления после его отмены в день города.

  • Линии электропередач
    Тушите свет!

    Средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой неделе была самой высокой в регионе.

  • Кирилл Габурич
    Реальные цифры

    Министр экономики и инфраструктуры Молдовы рассказал о том, в каком состоянии находится экономика страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Концерн "Калашников" представил новые разработки
Праздник жертвоприношения: Курбан-Байрам в Сухуме
Праздник жертвоприношения: Курбан-Байрам в Сухуме
Как узнать, испортилось ли лекарство
Как узнать, испортилось ли лекарство

Соцсети

Sputnikabkhazia