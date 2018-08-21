США добавил в санкционный список двух российских граждан и одну компанию

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. Соединенные Штаты внесли в список киберсанкций двух граждан России и две компании — одну российскую и одну словацкую, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов США.

В списке санкций оказались Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией "Дайвтехносервис".

Также в список внесены петербургская компания Vela-Marine LTD и словацкая фирма Lacno S.R.O.

Санкции объявлены в преддверии выступления в конгрессе ответственной за санкции в американском минфине Сигал Манделкер, которая отчитывается в банковском комитете сената по санкционному давлению на РФ.