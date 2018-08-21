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Замок Гаасбек. Архивное фото

Кормить павлинов и жить в замке: во Фландрии открылась "вакансия мечты"

© CC BY-SA 3.0 / Paul Hermans /
Новости
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Замок Гаасбек называют самым романтичным замком Фландрии в Бельгии, он окружен живописными садами и каскадом прудов.

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. Хранитель знаменитого замка Гаасбек получит возможность бесплатно проживать в старинном здании-музее с богатейшей историей, сообщает РИА Новости.

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"Мы ищем нового хранителя музея, вакансия действительно размещена властями фламандского региона. С деталями вы можете ознакомиться на соответствующем ресурсе", — сказала сотрудница секретариата музейного комплекса.

Рабочий день будущего хранителя длится с 17:30 до 8:30 и включает в себя обязанности по охране здания, его техническому обслуживанию, решению текущих хозяйственных вопросов, осмотру помещений в ночное время. Предоставляется трехнедельный отпуск. Одной из обязанностей также является кормить павлинов в парке при замке.

Предшественник нынешнего замка был построен в 13-м веке на линии обороны Брюсселя, к юго-западу от города. На протяжении последующих столетий замок неоднократно разрушался и перестраивался. Позднее он превратился из стратегической крепости в летнюю резиденцию и загородную усадьбу. Замок принадлежал разным дворянским родам, граф Эгмонд Ламораль был одним из самых известных владельцев. В конце 18-го века замок стал собственностью итальянской аристократической семьи Арконати Висконти. Замок Гаасбек также был местом встречи ученых и художников.

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К концу 19-го века маркиза Висконти – последняя владелица — решила перестроить замок. Она создала в нем музей, чтобы выставить свою огромную коллекцию произведений искусства. В интерьере замка был использован стиль неоренессанс. В 1921 году маркиза подарила замок бельгийскому государству.



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