"ВКонтакте" предоставит пользователям собранные о них персональные данные

Вступивший в силу в мае регламент ЕС о защите персональных данных — GDPR (General Data Privacy Regulation) открыл такую возможность для пользователей.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" смогут по обращению получить информацию по обработке их персональных данных, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Наталья Селиверстова "ВКонтакте" добавит функцию приватности профилей

Вступивший в силу в мае регламент ЕС о защите персональных данных — GDPR (General Data Privacy Regulation) открыл такую возможность для пользователей.

В частности, пользователь может получить сведения, указанные им в профиле, техническую информацию, собираемую о нем автоматически (например, модель девайса, время, дата и IP входа), подписки на сообщества, списки его друзей, перечни загруженных им аудио- и видеозаписей, списки его фотоальбомов, записей с персональной страницы пользователя, закладок, историй блокировок пользователя.

"Запросить эту информацию можно через службу поддержки. Мы хотим идти в сторону большей прозрачности информации, чтобы пользователи понимали, какие данные они оставляют в сети. В ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Евросоюза", — сказал представитель "ВКонтакте".

Новый регламент ЕС расширяет понятие персональных данных, вводит понятие их трансграничной передачи, "псевдоанонимизации", устанавливает "право на забвение", определяет роль должностного лица по защите данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов. В случае нарушений требований регламента, компании могут быть оштрафованы на сумму до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота в зависимости от тяжести нарушения.