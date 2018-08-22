В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в террористической деятельности

Генеральная прокуратура ФРГ сообщила о задержании 31-летнего гражданина России, подозреваемого в подготовке теракта с использованием взрывчатки.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Гражданина России задержали в Берлине по подозрению в подготовке теракта, сообщает РИА Новости.

"Генпрокуратура сегодня на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. Оно было произведено спецподразделением федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры ФРГ.

Задержанный "подозревается в подготовке тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ", в его квартире ведется обыск.

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