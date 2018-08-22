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Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

Грузия подала иск в ЕСПЧ против России за "преступления" в Абхазии

© AFP 2018 / Patrick Hertzog
Новости
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Грузинский иск в Евросуд по правам человека касается "административной практики массового притеснения, задержаний, нападений и убийств жителей Грузии", якобы осуществляемой Россией в Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Грузия подала в Европейский суд по правам человека третий иск против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции Грузии.

Михаил Саакашвили. Архивное фото.
© AFP 2018 / Saul LOEB
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Иск Грузии против России, как отметили в ведомстве, касается "административной практики массового притеснения, задержаний, нападений и убийств жителей Грузии", якобы осуществляемой в Абхазии и Южной Осетии.

Власти Грузии требуют, чтобы суд установил ответственность России за нарушение ряда статей Европейской конвенции по правам человека.

"Грузия представила Страсбургскому суду соответствующие доказательства и в жалобе поставила вопрос ответственности России за административную практику нарушений прав населения на оккупированных территориях и вдоль оккупационной линии", – говорится в сообщении Минюста Грузии.

Ранее Грузия подала против РФ иски о депортации из России граждан Грузии и по поводу событий августа 2008 года.

Посольство России в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Российские власти не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, отметили, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем.

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