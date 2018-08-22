Стало известно имя самого высокооплачиваемого актера 2018 по версии Forbes

Cамой высокооплачиваемой актрисой 2018 года по версии Forbes стала Скарлетт Йоханссон, которая заработала за год 40,5 миллиона долларов в основном благодаря роли Черной вдовы во франшизе "Мстители".

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Голливудский актер Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером 2018 года по версии Forbes, в период с июня 2017 года по июнь 2018 года он заработал 239 миллионов долларов, сообщает РИА Новости. © REUTERS / Mario Anzuoni Красивые и богатые: список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes 10

Издание Forbes пишет, что доходы актера увеличились, в том числе за счет продажи основанной им компании по производству текилы Casamigos Tequila за один миллиард долларов.

Второе место в числе самых высокооплачиваемых актеров 2018 года занимает Дуэйн "Скала" Джонсон, заработавший 124 миллиона долларов, в том числе на фильме "Джуманджи: Зов Джунглей".

В тройку лидеров вошел Роберт Дауни-младший, который заработал за год 81 миллион долларов. Основной вклад в его доходы внесла роль в фильме "Мстители: Война бесконечности".

Крис Хемсворт, коллега Дауни-младшего по "Мстителям", исполнивший Тора, оказался на четвертой строчке рейтинга.

Первую пятерку замыкает актер Джеки Чан, который сыграл сразу в шести фильмах, вышедших на большие экраны в прошлом году.

В 2017 году первое место в рейтинге Forbes занял Марк Уолберг. Тогда его годовой доход составил 68 миллионов долларов.

Как стало известно ранее, самой высокооплачиваемой актрисой 2018 года по версии Forbes стала Скарлетт Йоханссон, которая заработала за год 40,5 миллиона долларов в основном благодаря роли Черной вдовы во франшизе "Мстители".