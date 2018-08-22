Путин рассказал о своей поездке на свадьбу главы МИД Австрии

Владимир Путин 18 августа приехал в качестве гостя на свадьбу главы МИД Австрии Кнайсль. Его визит вызвал ажиотаж в западных СМИ и критику в адрес Кнайсль.

СУХУМ, 22 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что его поездка в Австрию носила исключительно частный характер, сообщает RT. © RUPTLY. Путин танцует и шутит на свадьбе главы МИД Австрии

"Эта поездка носила исключительно частный характер. Я хочу еще раз поблагодарить австрийских друзей за приглашение. Должен сказать, что это все люди взрослые, занимающие серьезное положение в обществе, в государстве. Но в то же время люди очень открытые, жизнерадостные. И я от всего сердца еще раз хочу поздравить их с событием, в котором мне посчастливилось принять участие — в самой церемонии бракосочетания", — сказал Путин, отвечая на вопрос о поездке в Австрию на свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль.

Российский лидер также подчеркнул, что увлечение дзюдо объединяет его с супругом министра иностранных дел Австрии, финансистом Вольфгангом Майлингером.

"Тем более что вновь испеченный супруг — он человек мне не чужой. Он бывший спортсмен, дзюдоист, это всегда объединяет", — отметил Путин.

Владимир Путин 18 августа приехал в качестве гостя на свадьбу главы МИД Австрии Кнайсль. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам — картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха.