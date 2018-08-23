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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Сто дней под арестом: глава СПЧ и украинский омбудсмен обсуждают права Вышинского

© Sputnik . Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (71)
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Руководителя РИА Новости Украина задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов находится в постоянной переписке с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, с которой, в том числе, обсуждает вопросы, касающиеся соблюдения прав человека в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого Киевом в госизмене, передает РИА Новости.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
Российское посольство на Украине помогает адвокатам Вышинского

В пятницу, 24 августа, будет 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают консульских работников РФ, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство. В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

В конце июля первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев готов рассмотреть предложение по обмену Вышинского, если такое предложение поступит, хотя вопрос обмена уже неоднократно обсуждали представители РФ и Украины.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (71)


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    В скором времени компании из Азербайджана и России могут учредить совместные предприятия в сферах промышленности, фармацевтики и строительства.

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