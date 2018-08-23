Трое альпинистов пропали в горах Северной Осетии

В Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде МЧС России пропавшие альпинисты зарегистрированы не были.

СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Продолжаются поиски участников сборов Федерации альпинизма Краснодарского края, которые уже длительное время не выходят на связь, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ГУ МЧС по Северной Осетии.

"По имеющейся информации, три участника сборов Федерации альпинизма Краснодарского края, которые в настоящее время проходят в альплагере "Комы-арт", совершали восхождение на гору Галдор, 4 238 метров над уровнем моря. В установленное время на связь они не вышли, сигналов бедствия не подавали", — сказано в сообщении.

"Изначально поисковые работы были организованы руководителем сборов, но результатов они не дали, 21 августа была привлечена авиация МЧС России. Был произведен облет местности и визуальный осмотр возможных мест нахождения группы. Однако завершился он безрезультатно", — подчеркнуто в сообщении.

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Поиски альпинистов будут продолжены. Если позволят погодные условия, в поисках вновь будет задействована авиация МЧС России, отметили в ГУ МЧС.