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Альпинист

Трое альпинистов пропали в горах Северной Осетии

© Фото: Al ghazali
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В Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде МЧС России пропавшие альпинисты зарегистрированы не были.

СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Продолжаются поиски участников сборов Федерации альпинизма Краснодарского края, которые уже длительное время не выходят на связь, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ГУ МЧС по Северной Осетии.

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Пресс-служба МЧС
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"По имеющейся информации, три участника сборов Федерации альпинизма Краснодарского края, которые в настоящее время проходят в альплагере "Комы-арт", совершали восхождение на гору Галдор, 4 238 метров над уровнем моря. В установленное время на связь они не вышли, сигналов бедствия не подавали", — сказано в сообщении.

"Изначально поисковые работы были организованы руководителем сборов, но результатов они не дали, 21 августа была привлечена авиация МЧС России. Был произведен облет местности и визуальный осмотр возможных мест нахождения группы. Однако завершился он безрезультатно", — подчеркнуто в сообщении.

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Поиски альпинистов будут продолжены. Если позволят погодные условия, в поисках вновь будет задействована авиация МЧС России, отметили в ГУ МЧС.

Теги:
поиски, горы, Россия


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