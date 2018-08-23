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Рубль компенсировал падение к евро и доллару

© Фото : Алексей Сухоруков
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Рубль, как и прежде, остается под давлением из-за обострения санкционной политики США. Однако, ощутимого падения российской валюты на фоне новых санкций США эксперты не предрекают.

СУХУМ, 23 авг —Sputnik. Российский рубль нивелировал большую часть потерь к доллару и евро, передает РИА Новости, опираясь на данные Московской биржи.

Центральный Банк России отказался от покупки валюты для нужд МИнфина на внутреннем российском рынке с 23 августа до конца сентября 2018 года. Рынок отреагировал кратковременным снижением евро на 11 копеек к уровню предыдущего закрытия, доллар замедлял рост до семи копеек. До решения регулятора курс доллара торговался около 69 рублей, евро — в районе 79,8 рубля.

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В начале августа Госдепартамент объявил о новых мерах против Москвы из-за "использования Россией химоружия в Солсбери". Накануне вступил в силу первый пакет санкций, ограничивающий поставки в Россию продукции двойного назначения. Тем не менее, по мнению экспертов, эти меры уже учтены в котировках.

Куда большей угрозой для российской экономики, являются инициативы сенатора Линдси Грэма и его коллег, предложивших ввести жесткие санкции против российских госбанков и новых выпусков облигаций.

Теги:
евро, доллары, рубль, Московская биржа, Москва


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