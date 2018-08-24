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Горожане у мемориала на Манежной площади в Москве, организованного в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

Названа причина пожара в "Зимней вишне"

© Sputnik . Sergey Pyatakov
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Здание ТЦ снесли, территорию приводят в порядок и готовят к строительству большого мемориального сквера в память о жертвах пожара.

СУХУМ, 24 авг — Sputnik. Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово начался со светодиодного светильника, который залила талая вода с крыши. Защитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался неисправным, приводит "Коммерсантъ" результаты экспертизы электрооборудования. Об этом сообщает РИА Новости.

Избрание меры пресечения обвиняемому по делу о пожаре в ТЦ Зимняя вишня начальнику службы пожаротушения ФГКУ Андрею Бурсину
© Sputnik . Ольга Климова
Обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" пытался покончить с собой

Следствие, как сообщает издание, изучило несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей, трансформаторов. Поскольку предоставленные на анализ образцы пострадали, точного ответа на вопрос, что повредило провода — электродуга или пламя пожара — невозможно. Но косвенные признаки указали на то самое место, которое изначально считалось очагом возгорания — детский "сухой" бассейн, пишет "Ъ".

Как отмечает "Коммерсантъ", у большей части электропроводов было занижено сечение в сравнении с расчетным на 10-20%, но их списали на брак. При этом, по словам экспертов, "монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом".

Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Sputnik . Александр Патрин
ТЦ "Зимняя вишня" начали демонтировать в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети.

В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Фигурантами уголовного дела стали 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

Пожар в торговом центре в Кемерово
Пожар в торговом центре в Кемерово



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