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Более 500 человек отравились салатами из McDonald's в США

© Sputnik . Владимир Песня
Новости
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Случаи отравления были зафиксированы на территории 16 штатов США.

СУХУМ, 24 авг — Sputnik. Более 500 человек получили отравление салатом из сети ресторанов McDonald's в США, передает РИА Новости со ссылкой на национальный Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Ресторан McDonald’s. Архивное фото
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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Волна отравлений началась в середине июля, когда было зафиксировано около 90 случаев заболевания циклоспорозом, причиной которого стали салаты McDonald's.

Расследование показало, что возбудитель болезни микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis находился в салате Fresh Express из римского салата и моркови. После начала вспышки заболевания руководство сети отозвало подозрительные салаты из трех тысяч точек питания и сменило поставщика продуктов.

Все случаи заболевания были подтверждены лабораторно. Отмечается, что 24 заболевшим потребовалась госпитализация. 



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