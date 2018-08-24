Более 500 человек отравились салатами из McDonald's в США

СУХУМ, 24 авг — Sputnik. Более 500 человек получили отравление салатом из сети ресторанов McDonald's в США, передает РИА Новости со ссылкой на национальный Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Волна отравлений началась в середине июля, когда было зафиксировано около 90 случаев заболевания циклоспорозом, причиной которого стали салаты McDonald's.
Расследование показало, что возбудитель болезни микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis находился в салате Fresh Express из римского салата и моркови. После начала вспышки заболевания руководство сети отозвало подозрительные салаты из трех тысяч точек питания и сменило поставщика продуктов.
Все случаи заболевания были подтверждены лабораторно. Отмечается, что 24 заболевшим потребовалась госпитализация.