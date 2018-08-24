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Ситуация на границе Украины и Крыма

"Правый сектор"* хочет убить пятьдесят российских чиновников и силовиков

© Sputnik . Макс Ветров
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Следственный комитет квалифицировал это как приготовление к убийствам, а также посягательство на жизнь госдеятелей и сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

СУХУМ, 24 авг — Sputnik. Запрещенная в России радикальная группировка "Правый сектор"* хочет убить пятьдесят российских чиновников и силовиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК.

В ведомстве уточнили, что речь идет о россиянах, которые принимали участие в расследовании дела украинца Александра Костенко. В мае 2015 года Киевский суд Симферополя приговорил Костенко к четырем годам и двум месяцам колонии за избиение сотрудника батальона "Беркут" во время массовых беспорядков на площади Независимости в украинской столице, а также за незаконное ношение огнестрельного оружия.

"По версии следствия, из мести за законное осуждение Костенко участники подразделения <…> Биковницкий, Малиновская, Нетканова, Максименко и иные лица <…> во исполнение указаний Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова и других лиц 10 мая 2018 года в Киеве составили "приговор центрального национального суда "Правого сектора"*", — уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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По ее словам, эти люди "фактически дали указания всем членам "Правого сектора"* совершить в "удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами" убийства пятидесяти должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов.

СК квалифицировал это как приготовление к убийствам, а также посягательство на жизнь госдеятелей и сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время ведомство заочно предъявит обвинение. Не исключено, что фигурантов объявят в международный розыск.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.



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