Мигранян об Ардзинба: "зажигал" людей вокруг себя

"Думаю, что для каждого народа счастье, когда в самые поворотные периоды появляются яркие сильные лидеры, которые определяют судьбу народа. Я думаю, что храбрый, свободолюбивый, древний абхазский народ много столетий не имел государственности. Одна из удач народа, что в нужное время оказался такой человек. Я знал Владислава, как замечательного ученого, прекрасного публичного политика, который зажигал людей вокруг себя. Он мог собирать сторонников и создавать широкие коалиции даже из тех, которые не очень любили других. У него было умение объяснять и убеждать других, что это в интересах народа. У него была харизма, он был очень умный, яркий и очень энергичный человек. Я приезжал к нему, когда он был уже болен. Многие депутаты Советского Верховного Совета говорили мне, что это заводной человек с неиссякаемой энергией. В нем сидел вечный двигатель, и видимо, только такие люди в поворотные периоды истории могут возглавить важные движения, и могут добиться успеха, когда кажется, что это невозможно. Он верил, что мечту можно сделать былью, и он этого добился. Сначала была де факто независимая Абхазия, а потом она стала де-юре назависимой", — отметил Мигранян.

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