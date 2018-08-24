Турецкие журналисты осудили власти Украины за арест Вышинского

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был арестован украинскими правоохранительными органами по обвинению в госизмене 15 мая 2018 года.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Турецкие журналисты осудили власти Украины за арест Кирилла Вышинского, который находится в заключении на протяжении ста дней, сообщает Sputnik Турция.

"Журналисты вне зависимости от их национальности, вероисповедания, мировоззрения — это самоотверженные люди, которые выполняют важнейшую миссию по защите прав людей во всем мире, по донесению до общественности достоверной, правдивой информации. В последнее время, к несчастью, свобода СМИ и журналистики повсеместно получает удар за ударом. Ни один журналист не должен и не может быть лишен свободы за свою профессиональную деятельность", — отметил журналист, обозреватель турецкого телеканала TV 5 Селим Акдуман.

Он уверен, что руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский незаконно находится под арестом вот уже 100 дней и должен быть немедленно освобожден.

Свобода слова и СМИ должны оставаться одним из важнейших принципов и ценностей во всем мире, уверен Акдуман.

"Цензура в отношении журналистов, СМИ – это не решение проблемы. Использование подобных методов только еще больше усиливает общественный протест. Украинские власти должны как можно скорее осознать свою ошибку и отказаться от этого несправедливого решения", подчеркнул турецкий журналист.

Представитель турецкого телеканала Ulusal Kanal в Иране Якуп Аслан считает, что арест Вышинского на Украине по обвинению в измене родине — очередное постыдное пятно и очередной удар, нанесенным по свободе журналистики.

© REUTERS / Stringer Европейская федерация журналистов требует освобождения Вышинского

"Несомненно, что этот шаг украинских властей направлен непосредственно против права населения на получение достоверной информации. По сути, арестом Кирилла Вышинского Киев пытается нанести удар по всей свободе журналистики. Хочу выразить слова поддержки и солидарности нашему коллеге, который являет собой пример настоящего профессионала, стойко отстаивающего ценности независимой и объективной журналистики", — подчеркнул Якуп Аслан.

Утром 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в редакционных офисах в Киеве и в квартирах у некоторых журналистов. Вышинского задержали по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.