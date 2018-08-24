15:55 24 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.79
  • EUR78.41
Поиск
Мероприятия в городских пресс-центрах ЧМ-2018 по футболу

"Шить госизмену" за журналистику: Симоньян задала вопросы Европе по делу Вышинского

© Sputnik . Владимир Трефилов
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (77)
10 0 0

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинский обвиняют в госизмене. 24 августа исполнилось 100 дней со дня его ареста руководителя.

СУХУМ, 24 авг — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в сотый день с момента ареста Кирилла Вышинского задалась вопросом, считают ли в Европе, что "шить госизмену" за журналистский труд — в порядке вещей, передает РИА Новости.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
Сто дней под арестом: эксперты рассказали, что думают о "деле Вышинского"

"<…> У нас вопросы. К Украине. Вы правда думаете, что чем больше журналистов в ваших тюрьмах, тем ближе светлое европейское будущее? К Европе. Вы не в курсе, вы забыли, вы не заметили, вам запретили замечать или вы теперь тоже считаете, что шить госизмену за журналистский труд — это в порядке вещей?" — сказала она.

Журналист также отметила, что к США "вопросов нет". "Мы просто больше не понимаем, кому их там задавать", — уточнила она.

В свою очередь, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что дело  Вышинского намеренно затягивается, поскольку в суде оно развалится. "То, что Кирилл в тюрьме лишь за то, что профессионально исполнял свой долг, — это показатель слабости режима. <…> Это позор, Средневековье, инквизиция", — добавил он на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Koktebel Jazz Party.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания суда в Киеве
© AFP 2018 / GENYA SAVILOV
Турецкие журналисты осудили власти Украины за арест Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в мае в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил его под стражу на 60 дней без определения залога, позднее арест продлили.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

К журналисту до сих пор не допустили российских консульских работников.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (77)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Латвийская защита

    По мнению военного ведомства Латвии, уровень угрозы для страны сейчас такой, что "только военными средствами оборона государства невозможна".

  • Литовские военные учатся стрелять из RBS 70
    Здравствуй, оружие!

    Министерство обороны Литвы подписало контракт со шведской компанией Saab на приобретение нового типа ракет и приборов ночного видения BORC.

  • Ребенок на приеме у врача
    Корь атакует

    На юге Молдовы эпидемия кори приобрела такие масштабы, что власти собираются отменить праздничные линейки в школах 1 сентября.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
На троих: встреча президентов России, Абхазии и Южной Осетии
Нападение на полицейских в Москве. Кадры перестрелки
Нападение на полицейских в Москве: кадры перестрелки
Расходы жителей мегаполисов мира
Главные траты жителей мегаполисов мира

Соцсети

Sputnikabkhazia