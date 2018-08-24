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Киселев: дело Вышинского намеренно затягивается

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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (77)
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Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинский обвиняют в госизмене. 24 августа исполнилось 100 дней со дня его ареста руководителя.

СУХУМ, 24 авг — Sputnik. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что дело арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского намеренно затягивается, поскольку в суде оно развалится, передает РИА Новости.

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В пятницу, 24 августа, исполняется 100 дней, как Вышинский находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают консульских работников РФ, ссылаясь на то, что у Вышинского имеется украинское гражданство. В МИД РФ охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

"Как раз прошло сто дней, как Кирилл в тюрьме. Его гноят в каком-то херсонском застенке… Я просто хочу сказать: то, что Кирилл в тюрьме лишь за то, что профессионально исполнял свой долг – это показатель слабости режима, который образовался в Киеве в результате кровавого госпереворота. Это позор, Средневековье, инквизиция. Уверен, что процесс затягивается лишь потому, что в суде он развалится", — сказал Киселев на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Koktebel Jazz Party.

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Он выразил уверенность в том, что Вышинский как мужественный человек сумеет пройти это испытание, и призвал всех журналистов поддержать его. Он напомнил, что Вышинский стоял у истоков джазового фестиваля в Коктебеле.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (77)


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