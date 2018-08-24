Турция и Россия намерены облегчить визовый режим

Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года после того, как ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

СУХУМ, 24 авг — Sputnik. Россия и Турция договорились о создании механизма по облегчению визового режима, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает РИА Новости.

"Со своей стороны мы подтвердили готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан и будем заниматься этим в самое ближайшее время.

Договорились сформировать механизм для консультаций по выработке договоренностей на эту тему", — сказал он.

По словам Лаврова, как только закончатся каникулы экспертов по этому вопросу, им будет поручено собраться и рассмотреть ближайшие шаги в этой области.

"Я надеюсь, что в самое ближайшее время вы новости услышите", — добавил он.