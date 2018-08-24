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Военный парад в честь Дня независимости в Киеве

Порошенко открыл парад гимном националистов

© REUTERS / Gleb Garanich
Новости
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Зачитывая отрывок, украинский президент допустил ошибку. Строку "Кормил нас гнев и злость на врагов" Порошенко начал со слова "взрастил".

СУХУМ, 24 авг — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в честь Дня независимости в Киеве отрывком из "Марша украинских националистов", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "112 Украина".

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Порошенко процитировал четыре строки из песни, текст которой был утвержден "Организацией украинских националистов"* в 1932 году в качестве гимна ОУН*.

На территории России запрещено боевое крыло ОУН* — "Украинская повстанческая армия*" (УПА*). С 1942 года боевики действовали преимущественно на Западной Украине и воевали против советских войск, сотрудничая с нацистами. После окончания Великой Отечественной войны УПА* продолжала действовать против советской власти.

В 2014 году ОУН* функционировала как добровольческий вооруженный батальон, члены которого принимали участие в операции Киева на Донбассе. Год спустя Порошенко дал бойцам ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины. Москва это решение осудила.

*Организация запрещена в России



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