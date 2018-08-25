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Apple store. Иллюстративное фото.

Мозги компании Tesla утекли в Apple

CC BY 2.0 / Håkan Dahlström / Apple Store SF
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Основатель Tesla Илон Маск еще в 2015 году назвал Apple "кладбищем Tesla", сказав, что корпорация нанимает сотрудников, которых по каким-то причинам уволили из Tesla.

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. С конца прошлого года компания Apple наняла около 50 бывших работников Tesla, в основном это инженеры по производству, безопасности и программному обеспечению, а также эксперты в цепочке поставок, пишет портал "360tv" со ссылкой на CNBC.

Tesla
© AFP 2018 / WANG Zhao
Илон Маск уволит 9% сотрудников компании Tesla

Ушедшие из Tesla специалисты на новой работе заняты в проекте Project Titan по разработке электромобиля, в разработках программного обеспечения, создании дисплеев и других технических составляющих.

Бывшие и нынешние сотрудники Tesla рассказали изданию, что в последние годы число сотрудников, ушедших из компании по собственной воле, резко выросло. Одной из причин называют высокие зарплаты в сранении с Tesla. Те, кто до сих пор работает на Илона Маска, были демотивированы, когда узнали об уходе Дуга Филда, бывшего вице-президент Tesla по разработке программного обеспечения для беспилотников.

Сам Илон Маск еще в 2015 году назвал Apple "кладбищем Tesla". Тогда он говорил, что корпорация просто нанимает сотрудников, которых по каким-то причинам уволили из Tesla.

"Если у вас не получилось работать в Tesla, вы идете работать в Apple", — говорил он.



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