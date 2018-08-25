ГИБДД России представила образец новых водительских прав

Размер госпошлины не изменился — за права нового типа нужно будет заплатить три тысячи рублей, за свидетельство о регистрации транспортного средства — полторы тысячи.

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. В Госавтоинспекции России рассказали, как будут выглядеть новые водительские права, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".

© Sputnik . Николай Хижняк Обойтись без ГИБДД: Госдума России упростит регистрацию машин

Как сообщалось ранее, в удостоверение встроят микрочип. В МВД также заявляли, что электронный носитель оснастят несколькими дополнительными степенями защиты.

В правом нижнем углу на лицевой стороне удостоверения появится значок руля. На задней стороне документа в левом верхнем углу будет размещен QR-код.

Надпись "водительское удостоверение" в верхней части карточки будет дублироваться на английском и французских языках. Иностранные слова появятся на документе впервые с момента вступления нынешнего регламента в силу.

Размер госпошлины не изменился — за права нового типа нужно будет заплатить три тысячи рублей, за свидетельство о регистрации транспортного средства — полторы тысячи.