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В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца

ГИБДД России представила образец новых водительских прав

© Sputnik . Алексей Филиппов
Новости
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Размер госпошлины не изменился — за права нового типа нужно будет заплатить три тысячи рублей, за свидетельство о регистрации транспортного средства — полторы тысячи.

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. В Госавтоинспекции России рассказали, как будут выглядеть новые водительские права, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".

Сотрудник демонстрирует ключи от автомобиля Peugeot 5008 в автосалоне компании Юг-авто в Краснодарском крае.
© Sputnik . Николай Хижняк
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Как сообщалось ранее, в удостоверение встроят микрочип. В МВД также заявляли, что электронный носитель оснастят несколькими дополнительными степенями защиты.

В правом нижнем углу на лицевой стороне удостоверения появится значок руля. На задней стороне документа в левом верхнем углу будет размещен QR-код.

Надпись "водительское удостоверение" в верхней части карточки будет дублироваться на английском и французских языках. Иностранные слова появятся на документе впервые с момента вступления нынешнего регламента в силу.

Размер госпошлины не изменился — за права нового типа нужно будет заплатить три тысячи рублей, за свидетельство о регистрации транспортного средства — полторы тысячи.



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