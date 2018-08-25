Ученые нашли новый орган у людей

Ученые из Института медицинских исследований Гарвана в Австралии провели ряд тестов на грызунах и сделали поразительное открытие.

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. Ученые из Австралии нашли у людей и грызунов ранее неизвестные микроорганы, которые связаны с иммунной системой, пишет портал "360tv".

"Органы, изучением которых мы занялись, являются тонкими плоскими структурами, сосредоточенными в верхней части лимфатических узлов. Сперва мы нашли такие структуры у лабораторных мышей и назвали их субкапсулярными пролиферативными центрами, однако теперь нам совершенно очевидно, что такие центры есть и у человека", — рассказывают исследователи.

Эти органы трудно заметить, потому что они существуют лишь непродолжительное время. В них содержатся B-лимфоциты, которые превращаются в клетки памяти и хранят информацию о перенесенных организмом инфекциях. Благодаря им иммунная система выделяет антитела в случае повторного заболевания.