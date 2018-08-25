Дэвид Бекхэм предстанет перед судом

Камера зафиксировала, как 23 января Бекхэм на Bentley двигался по автомагистрали A40 в западном Лондоне со скоростью 59 миль в час при разрешенной скорости 40 миль в час.

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. Экс-капитан и полузащитник сборной Англии, знаменитый футболист Дэвид Бекхэм окажется на скамье подсудимых за превышение скорости на одной из улиц Лондона, сообщает РИА Новости.

Камера зафиксировала, как 23 января Бекхэм на Bentley двигался по автомагистрали A40 в западном Лондоне со скоростью 59 миль в час при разрешенной скорости 40 миль в час. Однако бывший футболист свою вину не признал.

Лондонский суд рассмотрит дело во вторник, и если в результате признает экс-футболиста виновным в нарушении, ему грозит денежный штраф или временное лишение водительских прав.