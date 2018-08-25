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Кадр из фильма Стражи Галактики Часть 2

"Стражей Галактики" распустили: работа над третьей частью заморожена

© Фото: Disney
Новости
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Поводом послужило увольнение режиссера третьей части франшизы Джеймса Ганна.

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. Создатели фильма "Стражи Галактики", компания The Walt Disney Studios и студия Marvel Studios, приостановили работу над третьей частью франшизы, сообащает РИА Новости.

Режиссер фильма Стражи Галактики Джеймс Ганн.
© Фото : Jordan Strauss/Invision/AP
Disney уволила режиссера "Стражей Галактики" из-за сообщений в Twitter

"Выход фильма отложили. Disney никогда не устанавливала точную дату премьеры третьей части", — отметил источник издания.

Съемки планировали начать в январе или феврале 2019 года, однако после увольнения режиссера Джеймса Ганна компания не смогла найти ему замену и распустила съемочную команду.

В конце июля стало известно, что The Walt Disney Studios уволила режиссера фильмов "Стражи Галактики" и "Стражи Галактики. Часть 2" Джеймса Ганна из-за нескольких оскорбительных сообщений в Twitter, в которых он шутил на провокационные темы.

Первый фильм франшизы, основанный на одноименной серии комиксов издательства Marvel Comics, вышел в 2014 году, сиквел появился весной 2017-го. По данным СМИ, премьера третьей части была запланирована на 2020 год.



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