Большая часть Цхинвала обесточена из-за пожара на подстанции

Причиной отключения света стал пожар на электрической подстанции в районе "Шанхай".

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. В преддверии празднования 10-летия признания Южной Осетии Россией столица республики осталась без света, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Причиной отключения света стал пожар на электрической подстанции в районе "Шанхай".

Как сообщили РИА Новости в дежурной части МЧС в Южной Осетии, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

"По предварительным данным, вокруг подстанции загорелась трава, огонь перекинулся на крышу и для того, чтобы его тушить, пришлось отключить электричество", — сообщил собеседник агентства.

Уже около 20 минут в городе темно и нигде не видно света, кроме автомобильных фар.