Whatsapp введет платные сообщения

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. Популярный мессенджер Whatsapp заявил о платных сообщений для некоторых категорий пользователей, сообщает портал Planet Today.
Речь идет о компаниях, которым придется платить за отправку рекламных сообщений.
"Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, они будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка", – говорится в сообщении, опубликованном в блоге WhatsApp.
В компании отметили, что сквозное шифрование пользовательских сообщений сохранится, а любую компанию можно будет заблокировать одним нажатием.