Whatsapp введет платные сообщения

По информации СМИ, стоимость платных сообщений будет фиксированной и составит от 0,5 до 9 центов в зависимости от страны отправителя.

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. Популярный мессенджер Whatsapp заявил о платных сообщений для некоторых категорий пользователей, сообщает портал Planet Today. © Sputnik . Наталья Селиверстова Страшный вирус в образе женщины пугает пользователей WhatsApp

Речь идет о компаниях, которым придется платить за отправку рекламных сообщений.

"Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, они будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка", – говорится в сообщении, опубликованном в блоге WhatsApp.

В компании отметили, что сквозное шифрование пользовательских сообщений сохранится, а любую компанию можно будет заблокировать одним нажатием.