Памятник генералу из Абхазии открыли в Раменском

На церемонию открытия монумента приехал вице-премьер Абхазии Астамур Кецба, который зачитал приветственное слово от президента республики.

СУХУМ, 25 авг — Sputnik. Памятник абхазскому генералу Хасану Харазия открыли в Подмосковном Раменском в субботу 25 августа.

На церемонию открытия монумента приехал вице-премьер Абхазии Астамур Кецба, который зачитал приветственное слово от президента республики, об этом сообщается на официальном сайте президента.

"Хочу выразить благодарность руководству города, скульптору, организаторам, Совету ветеранов 100-ой гвардейской стрелковой Свирской Краснознамённой дивизии и Союзу Десантников России за организацию и проведение столь важного события. Все мы хорошо помним всемирную историю времен Второй мировой войны, когда советский народ вступил в борьбу с фашисткой Германией. Сыны и дочери Абхазии также не остались в стороне в борьбе с фашизмом. Одним из таких славных сынов Абхазии являлся Хасан Лагустанович", — приводит приветственную речь сайт президента Абхазии.

В церемонии открытии памятника также приняли участие представители Московской абхазской диаспоры.

A post shared by World Abaza Congress (@world__abaza_congress) on Aug 25, 2018 at 10:42am PDT

Харазия Хасан родился в 1908 году селе Мерхеул. В годы Великой отечественной войны командовал десятой гвардейской воздушно-десантной бригадой. Участвовал в боях под Тулой, Орлом и в Смоленской области.

После войны в 1959 году был назначен заместителем командующего войсками Уральского военного округа. Награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Суворова, двумя орденами Отечественной войны.