Скончался сенатор Джон Маккейн

Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни, практически потеряв шансы на выздоровление.

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года, сообщает РИА Новости.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 04:28 дня", — говорится в официальном сообщении его офиса.

Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни, практически потеряв шансы на выздоровление.

Джон Маккейн,сын и внук известных адмиралов, родился в Панаме на военной базе 19 августа 1936 года. Он закончил школу военных пилотов и с началом войны во Вьетнаме отправился туда добровольцем.

В октябре 1967 года самолет Маккейна был сбит над Ханоем. Пилот, у которого были сломаны обе руки и нога, попал в тюрьму для военнопленных. В тюрьме он подвергался пыткам и избиениям.

В общей сложности он провел в плену 5,5 лет и был освобожден в 1973 году. После освобождения и девяти месяцев тяжелой реабилитации он пытался вернуться к работе военного пилота, но оказалось, что здоровье больше ему этого не позволяло.

После работы в конгрессе на протяжении ряда лет советником по делам флота в 1982 году Маккейн избрался депутатом палаты представителей от Аризоны. После двух двухлетних сроков он воспользовался уходом на пенсию экс-кандидата в президенты и сенатора Барри Голдуотера, избравшись на его место в сенат, где он с тех пор бессменно представлял Аризону.

Маккейн был известен как активный противник внешней и внутренней политики президента Дональда Трампа. Сенатор также неоднократно критически высказывался в адрес России и выступал за ужесточение санкций против Москвы.