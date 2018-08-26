Лох-Несское чудовище возвращается: монстр попал в объектив камеры

Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Его описывают как существо с массивным туловищем и длинной шеей.

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Сотрудница школы из Канады Линн Лок отдыхала с мужем и дочерью в Глазго и провела несколько дней в горах. Во время отдыха туристка сфотографировала нечто, похожее на Лох-Несское чудовище, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Scottish Sun.

На озере Лох-Несс Линн Лок примерно в 45 метрах от берега возле замка Уркхарт, где чаще всего наблюдали Несси, Лок заметила нечто, двигавшееся под водой.

"Когда мы были в замке, я заметила, что нечто движется в воде, пуская пузыри. Оно пару раз уходило под воду и снова появлялось, — рассказала туристка. — Конечно, я слышала историю Несси, поэтому сделала несколько снимков".

Сообщение Линн Лок стало седьмым за этот год и было зафиксировано Официальным реестром регистрации наблюдений Лох-Несского чудовища.

Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке.

Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.