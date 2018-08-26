Минобороны России рассказало, когда боевики в Сирии планируют инсценировку химатаки

После инсценировки "ряженые спасатели "Белых касок" собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Химатака планируется в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в шести километрах южнее Хабита, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

© Sputnik . Михаил Алаеддин Минобороны России: боевики в Сирии готовят провокацию с применением химоружия

В сирийский Идлиб для инсценировки "химической атаки" приехали иностранные специалисты, уточнил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В самом населенном пункте Кафер-Зайта осуществляются приготовления привезенной с севера провинции группы жителей для участия в инсценировке "поражения" от якобы "химических боеприпасов" и "бочковых бомб" сирийских правительственных сил, постановочного оказания помощи ряжеными спасателями из "Белых касок" и съемки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ", — сказал он.

Конашенков отметил, что таким образом заинтересованными внерегиональными силами готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса.