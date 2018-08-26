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XXII Церемония вручения музыкальной премии Золотой Граммофон

Ротару рассказала о своем самочувствии

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
Новости
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Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации певицы в Уфе после выступления на корпоративном мероприятии.

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Певица София Ротару прокомментировала сообщения о своей госпитализации, сообщает РИА Новости.

В своем Instagram аккаунте 71-летняя певица успокоила поклонников, сказав, что проблемы со здоровьем были, но уже все наладилось.

Ротару поблагодарила фанатов за поддержку и заботу и добавила, что сейчас чувствует себя нормально.

София Ротару — советская и украинская эстрадная певица и актриса. В 1988 году получила звание Народной артистки СССР, а в 2002-м — Героя Украины. Репертуар певицы насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском и других языках.



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