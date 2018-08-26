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Истребитель Eurofighter Typhoon

Истребители ВВС Британии сопроводили российские самолеты над Черным морем

© Фото: Bundesheer/Markus Zinner
Новости
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Самолеты взлетели с авиабазы в Румынии в ответ на полет противолодочного судна Бе-12 и военно-транспортного многоцелевого самолета Ан-26 ВКС России.

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Британские истребители Eurofighter Typhoon в воскресенье утром сопроводили два российских самолета над акваторией Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу королевских ВВС.

​"Это третий случай на неделе, когда истребители королевских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были подняты для предотвращения провокационных действий со стороны российских самолетов и оказания поддержки Румынии и союзникам по альянсу", — говорится в сообщении.

Минобороны Британии еще в пятницу сообщало об очередном сопровождении российских самолетов в воздушном пространстве Черного моря: истребители Eurofighter Typhoon королевских ВВС выполнили сближение с противолодочным самолетом Бе-12.

Российское посольство в Великобритании назвало подобные действия провокацией.

"Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности — как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно", — заявил журналистам пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

В Минобороне России подчеркнули, что полеты авиации Черноморского флота выполняются в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.



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