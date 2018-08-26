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Акция протеста с требованием отставки правительства в Кишиневе, Молдавия. 26 августа 2018

Протестующие потребовали отставки правительства в Молдавии

© Sputnik Мирослав Ротарь
Новости
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Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" PDA Андрей Нэстасе 26 августа призвал сторонников прийти на акцию протеста с требованиями признать результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых прошел 3 июня, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, не признавших итоги голосования.

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. Протестующие в центре Кишенева приняли резолюцию, в которой требуют отставки премьера Павла Филипа, аннулирования закона о налоговой амнистии и прекращения политического преследования оппозиции, сообщает РИА Новости.

Митинг правых в воскресенье, 26 августа, организовали партия "Платформа "Достоинство и правда" (PDA), партия "Действие и солидарность" и Либерально-демократическая партия Молдовы.

Участники митинга намерены установить палатки, чтобы переночевать в них и 27 августа встретить на площади День независимости.

"Правительство должно уйти в отставку, пришло время потребовать его отставки. Но перед этим пусть все вернется в норму — пусть аннулируют все антинародные законы", — заявил лидер PDA Нэстасе, добавив, что протестующие готовы прийти к зданию парламента во время первого заседания осенней сессии (3 сентября. — Прим. ред.) и повторить свои требования.

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Многотысячные протесты в центре Кишинева

В резолюцию, принятую единогласно, организаторы протеста включили следующие требования: отставку Филипа, признание выборов мэра Кишинева, аннулирование закона о налоговой амнистии, прекращение политического признания оппозиции, продолжение расследования кражи миллиарда и привлечение к ответственности всех виновных и так далее.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и правда" Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования. В ответ на это оппозиция создала "Комитет национального сопротивления" и пообещала устраивать протесты до тех пор, пока не будут выполнены ее требования. Внутриполитическая ситуация в Молдавии уже привела к тому, что Европарламент решил приостановить все запланированные выплаты в рамках макрофинансовой помощи республике.



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