Вступили в силу новые антироссийские санкции

СУХУМ, 27 авг – Sputnik. В понедельник, 27 августа, в полночь по времени Вашингтона (08:00 по бакинскому времени) начали действовать новые санкции США против России, посвященные инциденту в Солсбери, сообщает РИА Новости.

Описание санкций в соответствующем распоряжении госдепартамента США было размещено в пятницу в Федеральном регистре и официально опубликовано на выходных.

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"Распоряжение вступает в силу 27 августа", — говорится в документе.

"Госдепартамент установил, что Российская Федерация использовала химическое оружие в нарушение международного права… против собственных граждан", — говорится в извещении госдепартамента.

В соответствии с санкциями должна быть прекращена любая американская помощь России по закону об иностранной помощи 1961 года, "кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Возможны также другие отдельные исключения, однако установлена "презумпция отказа" в соответствующих экспортных лицензиях.

России также откажут в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" со стороны любого учреждения США.

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Второй, более жесткий пакет этих санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и к пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.