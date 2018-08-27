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Арья Старк из Игры престолов

Зима наступит летом: названа дата премьеры финального сезона "Игры престолов"

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Создатели сериала косвенно подтвердили информацию, что большая часть сезона выйдет не раньше лета 2019-го года.

СУХУМ, 27 авг — Sputnik. Поклонники фэнтези-саги "Игра престолов" увидят премьеру финального сезона не раньше лета 2019-го года, сообщает Lenta.ru.

Автор Игры престолов Джордж Мартин
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Ответственный за специальные визуальные эффекты сериала — Джо Бауэр сообщил, что проект будет претендовать на награды телепремию "Эмми" в 2020 году. Чтобы получить право быть номинированным на премию, сериал должен выйти в промежутке между 1 июня 2019 года и 31 мая 2020 года. Таким образом, косвенно подтвердилась информация, что большая часть сезона выйдет не раньше лета 2019-го года.

Ранее продюсеры сообщали, что восьмой сезон сериала выйдет на экраны в апреле будущего года. В этом случае он мог претендовать на "Эмми" уже в 2019 году. Но несмотря на это, организаторы иногда делают исключения, и если несколько эпизодов выйдут до конца мая следующего года, они могут попасть в список.

На счету телесериала, снятого по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" — 38 премий "Эмми". Оригинальная сага стала одной из самых популярных в истории.



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