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Пуск крылатых ракет Оникс. Архивное фото

Минобороны России опубликовало видео пусков крылатых ракет "Оникс"

Министерство обороны РФ
Новости
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Дистанция до целей составляла от 250 до 500 километров. По данным объективного контроля, все семь крылатых ракет успешно поразили мишени.

СУХУМ, 27 авг — Sputnik. Министерство обороны России опубликовало видео пусков крылатых ракет "Оникс" берегового комплекса "Бастион" по надводным целям в Охотском море, сообщает РИА Новости.

На ролике продолжительностью чуть больше минуты показаны фрагменты учений Тихоокеанского флота с боевыми пусками ракет "Оникс" с береговых комплексов "Бастион" и крылатых ракет, предположительно П-1000 "Вулкан", с боевых кораблей.

В учениях участвовал флагман Тихоокеанского флота — крейсер "Варяг", малые корабли "Разлив" и "Мороз", а также атомный подводный крейсер "Томск" и расчеты береговых комплексов "Бастион".

В общей сложности они выпустили семь ракет, среди которых "Вулкан", "Гранит", "Малахит" и "Оникс".

Удар наносился из акватории Охотского моря и с побережья Камчатки.

Тактические учения на российской военной базе в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Дистанция до целей составляла от 250 до 500 километров. По данным объективного контроля, все семь крылатых ракет успешно поразили мишени.

Безопасность района обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Приморской флотилии и самолеты морской авиации. После выполнения стрельбы корабли продолжили решение задач по планам учения в море.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс" (экспортное наименование "Яхонт").



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