Американский эсминец "Карни" покинул Черное море

Kорабль выполнял миссию, связанную с проведением операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками и партнерами.

СУХУМ, 28 авг — Sputnik. Американский эсминец "Карни" в понедельник покинул Черное море, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт шестого флота США.

"Команда "Карни" совершила успешный визит в Черное море. Мы с нетерпением ждем следующей возможности посетить регион и будущих взаимодействий с нашими партнерами в НАТО и регионе", — сказал командующий "Карни" Тайсон Юнг.

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Эсминец находился в Черном море с 18 августа.

© Фото : Flickr/Official U.S. Navy Page Клинцевич рассказал, как Москва отреагирует на эсминец США в Черном море

Эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" (Arleigh Burke), к которым относится "Карни", — самый крупносерийный тип надводного боевого корабля с полным водоизмещением более пяти тысяч тонн. Корабль оснащен системой противоракетной обороны "Иджис" (Aegis), которая способна выполнять задачи в условиях высокой степени угрозы со стороны противника с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Корабли имеют на вооружении две пусковые установки системы ПРО "Иджис", которые позволяют применить до 56 крылатых ракет "Томагавк" (Tomahawk) бортового запаса, оснащаемых ядерной боевой частью. На борту размещается вертолет "Си Хок" (SH-60 Seahawk). Экипаж эсминцев типа "Арли Берк" составляет более 330 человек.