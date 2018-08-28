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Московский международный автомобильный салон-2016. День пятый

АвтоВАЗ озвучил дату начала продаж новой Lada Granta

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
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Модельная линейка обновленной Granta включает в себя автомобили четырех типов кузова: седан и лифтбэк, схожие с предыдущим поколением модели, а также хэтчбек и универсал, которые перешли в семейство Granta от модели Kalina.

СУХУМ, 28 авг —Sputnik. АвтоВАЗ начинает продажу обновленной Lada Granta с 1 сентября, цены будут начинаться от 419,9 тысячи рублей, рассказали во время на презентации новинки исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек и начальник управления развития продуктового портфеля Сергей Корниенко, передает РИА Новости.

"Продажи начинаются 1 сентября, мы уже отгружаем машины по дилерской сети, поэтому где-то к концу этой недели большинство наших дилеров по всей России будет иметь новую модель Granta. Продажи Granta Cross начнутся чуть-чуть попозже — здесь надо будет подождать до начала 2019 года. Мы надеемся, что новая Granta позволит нам укрепить наши позиции на рынке", — заявил Птачек.

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© REUTERS / KCNA
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Птачек уточнил, что решение о выводе Kalina из модельного ряда было принято некоторое время назад, когда велась работа над новым дизайном семейства. Это продиктовано стремлением укрепить позиции Granta и продвигать всю линейку кузовов под одним именем.

"Начальная цена машины будет составлять 419,9 тысячи рублей, автомобиль не подорожал относительно предыдущего поколения. Что касается хэтчбека и универсала, по ним цена снижена на 30 тысяч рублей. Мы смогли сделать этот ход для хэтчбека и универсала и думаем, что это будет по достоинству оценено нашими клиентами, чтобы сохранить его максимально доступным, по-настоящему народным автомобилем", — подчеркнул Корниенко.  

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Также стало известно, что стоимость обновленной Granta в кузове хэтчбек и лифтбэк стартует от 437 тысяч рублей, в кузове универсал — от 447 тысяч рублей. Автомобиль будет исполнен в восьми цветовых решениях, получит в базе систему ЭРА-ГЛОНАСС, две подушки безопасности, улучшенную шумоизоляцию, крепления для детских кресел Isofix и системы ABS и ESP, добавил Корниенко.

Теги:
АвтоВАЗ, Россия


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