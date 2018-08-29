Стало известно, сколько зарабатывают в час звезды и миллиардеры

Подсчет часового заработка самых известных звезд шоу-бизнеса и миллиардеров провели на основе информации журнала Forbes о доходах знаменитостей.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Лидером рейтинга, который составил новостной портал Business Insider, стал актер Джордж Клуни с почасовой зарплатой в размере 27 283 долларов, пишет РИА Новости. © Фото : Cold Spring Pictures (2009) Стало известно имя самого высокооплачиваемого актера 2018 по версии Forbes

Второе место заняла звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер с зарплатой 19 006 долларов в час. Тройку замкнул актер Дуйэн Джонсон с почасовым окладом 14 155 долларов.

В семерку лидеров вошли актриса и телеведущая Эллен Дедженерес (9 988 долларов), баскетболист Леброн Джеймс (9 760 долларов), а также певицы Тейлор Свифт (9 132 долларов) и Бейонсе (6 849 долларов).

Заработок кино и телезвезд, конечно, не сравним с суммами, которые зарабатывают в час миллиардеры.

Первую строчку с подавляющим отрывом занял глава компании Amazon Джефф Безос, который зарабатывает 4 474 885 долларов в час. Вторую позицию занял основатель Facebook Марк Цукерберг с показателем 1 712 328 долларов.

Также в рейтинг вошли глава Walmart Эдис Уолтон (1 392 694 долларов), инвестор Уоррен Баффет (958 904 долларов), основатель Alphabet Ларри Пейдж (924 657 долларов), глава Tesla Илон Маск (684 931 долларов), а также создатель Microsoft Билл Гейтс (456 621 долларов).