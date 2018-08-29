"Белые каски" привезли отравляющие вещества боевикам в Сирии

В воскресенье представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что провокация с применением химического оружия планируется в ближайшие два дня. Под ударом окажется город Кафер-Зайта, который находится в шести километрах к югу от Хабита.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Большой груз отравляющих веществ доставили "Белые каски" в сирийский город Саракиб, на склад, используемый "Ахрар Аш-Шам", сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Алексея Цыганкова.

© Sputnik . Михаил Алаеддин Минобороны России: боевики в Сирии готовят провокацию с применением химоружия

Химическое оружие доставили на двух крупнотоннажных грузовиках. Машины сопровождали восемь представителей организации "Белые каски". У склада их встречали два высокопоставленных командира незаконного вооруженного формирования. Информацию об этом предоставили несколько независимых источников из провинции Идлиб.

"Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", — рассказал представитель центра.

В воскресенье представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что провокация с применением химического оружия планируется в ближайшие два дня. Под ударом окажется город Кафер-Зайта, который находится в шести километрах к югу от Хабита.

По словам Конашенкова, после инсценировки "ряженые спасатели "Белых касок" собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

При этом в Госдепе заявили, что США готовы нанести по сирийским правительственным силам военный удар мощнее прежних, если они применят химическое оружие.

В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов, заявляя целью своей организации защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

Президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России