Ростуризм рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Турции

Автобус с 25 россиянами следовал в аэропорт в среду утром, по дороге он столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего съехал с трассы.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. В результате ДТП с автобусом в Турции пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

© Fotolia / Moonrise Автобус с российскими туристами столкнулся с фурой в Турции

Отмечается, что пострадавшие россияне получают необходимую помощь в медицинских учреждениях Антальи, их жизни ничто не угрожает.

"Все пострадавшие туристы доставлены в медицинские учреждения Антальи. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет. Как предполагается, уже сегодня они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию", — сказали в Ростуризме.

В ведомстве также заверили, что находятся на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следят за ситуацией.