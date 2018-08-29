14:15 29 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.15
  • EUR79.56
Поиск
Машина скорой помощи. Архивное фото.

Ростуризм рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Турции

© AFP 2018 / OZAN KOSE
Новости
Получить короткую ссылку
41 0 0

Автобус с 25 россиянами следовал в аэропорт в среду утром, по дороге он столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего съехал с трассы.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. В результате ДТП с автобусом в Турции пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Мигалка
© Fotolia / Moonrise
Автобус с российскими туристами столкнулся с фурой в Турции

Отмечается, что пострадавшие россияне получают необходимую помощь в медицинских учреждениях Антальи, их жизни ничто не угрожает.

"Все пострадавшие туристы доставлены в медицинские учреждения Антальи. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет. Как предполагается, уже сегодня они будут выписаны из больниц и вылетят в Россию", — сказали в Ростуризме.

В ведомстве также заверили, что находятся на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следят за ситуацией.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выставка сельхозпродукции
День признания: праздник независимости в Абхазии
Фламенко и всадники на Спасской башне
"Пыл и дух Андалузской лошади": фламенко и всадники на "Спасской башне"
Доминирующие языки
На каких языках говорит мир

Соцсети

Sputnikabkhazia