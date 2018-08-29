"Яндекс" отказался выполнять требования Роскомнадзора

Роскомнадзор в понедельник, 27 августа, направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео", установив срок выполнения требования до конца четверга. В случае невыполнения сервис будет заблокирован.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Российская компания "Яндекс" назвала определение Московского городского суда по прекращению доступа к пиратскому контенту в выдаче поисковика необоснованным и заявила, что будет обжаловать это решение, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Рамиль Ситдиков "Яндекс": попытка заблокировать Telegram стала ударом по всему Рунету

В "Яндекс" напомнили, что в соответствии с федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" пиратский контент блокируется на стороне владельца сайта и на так называемых зеркалах этого сайта.

"Требования блокировки не распространяются на поисковики. Система работает так уже давно", — подчеркнули в "Яндексе".

"Яндекс" считает, что определения Мосгорсуда "кардинально" противоречат его собственной практике, которая сложилась ранее по этому вопросу.

В минувшую пятницу Московский городской суд удовлетворил заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2 и "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении незаконного распространения контента через поисковую выдачу. Речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно земляне", сообщал "Газпром-медиа".

В понедельник Роскомнадзор направил "Яндексу" уведомления о необходимости прекращения доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео".