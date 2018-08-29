На отдых с пистолетом: на границе с Абхазией задержали туриста

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Сотрудники пограничного управления пропускного пункта "Адлер" при осмотре машины Volkswagen Sharan обнаружили и изъяли травматический пистолет у гражданина России во вторник, 29 августа, сообщают Кубанские новости.

© Sputnik . Максим Богодвид Россиянка пыталась попасть в Абхазию по паспорту дочери

Помимо пистолета в машине нашли восемь патронов калибра 18х45.

Пистолет с патронами был изъят и отправлен на экспертизу. Машину вывели из транспортного потока и провели дополнительный осмотр. Других запрещенных для перевоза предметов не нашли.

Владелец иномарки, 44-летний гражданин России объяснил, что просто забыл оставить пистолет дома.

По сообщению пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Согласно Таможенному кодексу Абхазии, ввозить на территорию республики запрещено – оружие и боеприпасы, а также их копии и муляжи, средства самообороны, наркотики и психотропные вещества, контрафактные и поддельные товары и электронику без серийных номеров.