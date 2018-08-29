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Премьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание правительства РФ

Кабмин России одобрил бессрочное пребывание граждан Южной Осетии в РФ

© Sputnik . Дмитрий Астахов
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Предложение о подписании одобренного Кабмином проекта протокола будет представлено президенту России Владимиру Путину.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Правительство России одобрило проект протокола к соглашению о союзничестве и интеграции с Южной Осетией, по которому снимаются ограничения по срокам пребывания граждан на территории двух государств, сообщает РИА Новости.

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"Одобрить представленный МВД РФ согласованный с МИД РФ, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Югоосетинской стороной проект Протокола о внесении изменения в Договор между РФ и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года", — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В прикрепленном проекте протокола значится, что согласно поправкам "на граждан РФ и граждан Республики Южная Осетия не распространяются ограничения по срокам пребывания граждан одной договаривающейся стороны на территории другой договаривающейся стороны".



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