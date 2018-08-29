Назад в будущее: ученые разработали первую математическую модель машины времени

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде и Мэрилендского университета в США представили первую в мире математическую модель машины времени, сообщает Planet Today.

Ученые уверяют, что их устройство может перемещаться в прошлое и будущее и работает достаточно надежно.

Устройство назвали TARDIS, как и машину времени и космический корабль из британского телесериала "Доктор Кто".

Авторы работы объяснили свое открытие тем, что человечество должно одновременно воспринимать Вселенную в четырех, а не в привычных трех измерениях. При этом четвертым изменением нужно считать время.

Такое понимание мира позволит использовать пространственно-временной континуум во всех доступных направлениях.