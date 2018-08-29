Голикова рассказала, во сколько обойдется выход женщин на пенсию в 60 лет

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 29 августа заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин должен быть 60 лет, вместо правительственных 63.

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Отказ от увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет обойдется в 3,2 триллиона рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Алексей Сухоруков Пенсионная реформа: Владимир Путин выступил с предложениями

"Отказ от увеличения до 63 лет и перевод в 60 лет — это в деньгах 3,2 триллиона рублей. Вы задали вопрос, в чем это измерялось. Был спор, я не буду этого скрывать, именно о том, о чем сегодня сказал президент, о более справедливом отношении к женщине с учетом того, что исторически так сложилось, что женщина в советском союзе и в России несет большее обременение при воспитании детей…", — заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 1".

Подобные изменения, по словам Голиковой, коснется 2,4 миллиона женщин.

Владимир Путин обратился к россиянам по поводу изменений пенсионного законодательства, выступление продолжалось около 35 минут.

Президент подчеркнул, что главная задача пенсионных изменений — обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной системы "на годы вперед".

При этом глава государства предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.