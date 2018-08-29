Голикова рассказала, во сколько обойдется выход женщин на пенсию в 60 лет

СУХУМ, 29 авг — Sputnik. Отказ от увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет обойдется в 3,2 триллиона рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.
"Отказ от увеличения до 63 лет и перевод в 60 лет — это в деньгах 3,2 триллиона рублей. Вы задали вопрос, в чем это измерялось. Был спор, я не буду этого скрывать, именно о том, о чем сегодня сказал президент, о более справедливом отношении к женщине с учетом того, что исторически так сложилось, что женщина в советском союзе и в России несет большее обременение при воспитании детей…", — заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 1".
Подобные изменения, по словам Голиковой, коснется 2,4 миллиона женщин.
Владимир Путин обратился к россиянам по поводу изменений пенсионного законодательства, выступление продолжалось около 35 минут.
Президент подчеркнул, что главная задача пенсионных изменений — обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной системы "на годы вперед".
При этом глава государства предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.