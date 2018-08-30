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Президент США Дональд Трамп

Трамп разрешил обходить квоты на импорт металла из некоторых стран

© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Новости
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Американские покупатели могут попросить о предоставлении исключения из квоты, только если не могут обеспечить свои потребности за счет закупок у производителей в США.

СУХУМ, 30 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал указы, которые разрешают выборочные исключения из установленных квот на поставку в США стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, сообщает РИА Новости.

Министерство финансов в США Вашингтоне
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
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В частности, министр торговли США по согласованию с главами госдепартамента, минфина, минобороны и рядом других чиновников получает право предоставлять исключение из квот на поставку изделий из стали или алюминия по ряду позиций так называемой Гармонизированной тарифной сетки США (по сути — товарной номенклатуры для таможенных целей).

Речь идет о стали из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины, а также алюминии из Аргентины. Пошлинами такие поставки облагаться не будут.

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. В августе на фоне ухудшения отношений с Анкарой Вашингтон поднял пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Китай ввел пошлины на американскую сельскохозпродукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.

Россия с пятого августа ввела новые ставки импортных пошлин, от 25% до 40%, в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий.



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